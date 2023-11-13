SHAMAN и его жена отметили шестую годовщину брака: пара устроила фотосессию

Народный любимец, певец SHAMAN и его жена Елена Мартынова поженились 6 лет назад. С тех пор многое изменилось в жизни артиста. Он стал кумиром миллионов. Но только одно остается неизменным: любовь к супруге. Это видно по тому, как Ярослав смотрит на Елену.

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11 ноября, в день 6-й годовщины, пара устроила фотосессию. На снимках они выглядят невероятно счастливыми. Дронов нежно обнимает супругу, такие чувства не изобразить специально. Елена тоже светится любовью.