SHAMAN и его жена отметили шестую годовщину брака: пара устроила фотосессию

Народный любимец, певец SHAMAN и его жена Елена Мартынова поженились 6 лет назад. С тех пор многое изменилось в жизни артиста. Он стал кумиром миллионов. Но только одно остается неизменным: любовь к супруге. Это видно по тому, как Ярослав смотрит на Елену.
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11 ноября, в день 6-й годовщины, пара устроила фотосессию. На снимках они выглядят невероятно счастливыми. Дронов нежно обнимает супругу, такие чувства не изобразить специально. Елена тоже светится любовью.
SHAMAN и его жена Елена Мартынова. Фото: соцсети
Карьера артиста не всегда складывалась удачно, но Мартынова все эти годы была рядом. Она поддерживала музыканта в тяжелые дни и делила с ним все радостные события.
Не каждый музыкант может похвастаться семейным счастьем. А Ярославу Дронову вопреки всему, удалось построить гармоничные отношения. В одном из своих интервью SHAMAN признался: он сразу понял, что нашел своего человека.
«Мы достаточно быстро, без раздумий приняли решение расписаться, наверное, на второй встрече. Я всегда привык слушать сердце. Оно не врет…», — сказал Дронов о знакомстве со своей второй женой.
Источник: программа «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1»