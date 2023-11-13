Ходил практически голым: стали известны подробности пребывания Киркорова в Китае

Филипп Киркоров принял участие в новом шоу ТНТ «Сокровища императора». Съемки проходили в октябре в Китае.

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В начале ноября певец вернулся в Россию. Он заявил, что это будет грандиозный проект, но деталей раскрывать не стал.

Киркоров посетил несколько городов Поднебесной. Там он чувствовал себя намного свободнее, чем на родине, поскольку его почти никто не узнавал. Хотя внимание местных жителей артист привлекал своим высоким ростом, импозантной внешностью и необычным стилем в одежде.

Больше всего китайцев впечатлило то, что поп-король российской эстрады не стеснялся оголяться. «В Китае запрещено ходить голым, но Филиппу разрешили. Он ходил по Китаю практически голым», — приводит слова пластического хирурга артиста Тимура Хайдарова издание «ВокругТВ».