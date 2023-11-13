Бузова обратилась к Тарасову: «Перестань относиться ко мне как к бывшей жене…»

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались еще в 2016 году. Но, похоже, бывшие возлюбленные до сих пор не могут забыть о существовании друг друга.

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Сразу после разрыва Ольга часто упоминала бывшего супруга в своих соцсетях. А теперь, спустя годы сам Тарасов, нет-нет да и вспомнит о бывшей.

Не так давно спортсмен решил предложить артистке сотрудничество. Но сделал это нестандартным путем. Дмитрий записал видеоролик. Ольгу очень удивил такой формат, и она тоже ответила публично.