Бузова обратилась к Тарасову: «Перестань относиться ко мне как к бывшей жене…»

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались еще в 2016 году. Но, похоже, бывшие возлюбленные до сих пор не могут забыть о существовании друг друга.
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Сразу после разрыва Ольга часто упоминала бывшего супруга в своих соцсетях. А теперь, спустя годы сам Тарасов, нет-нет да и вспомнит о бывшей.
Не так давно спортсмен решил предложить артистке сотрудничество. Но сделал это нестандартным путем. Дмитрий записал видеоролик. Ольгу очень удивил такой формат, и она тоже ответила публично.
Ольга Бузова. Фото: кадр из интервью на YouTube-канал «Стрелец-молодец»
Совместного проекта не получилось. Бузова написала в своем Telegram-канале, что ей не нужны проекты бывшего мужа и не интересна его жизнь. Ответ получился довольно жестким.
Спустя некоторое время Ольга объяснила, почему так отреагировала. В своем последнем интервью артистка обратилась к Тарасову с просьбой перестать воспринимать ее как бывшую жену и делать коммерческие предложения через ее директора.
«Дим, перестань относиться ко мне как к бывшей жене. Я артист Ольга Бузова. Если есть вопросы к артисту, как Ольга Бузова, у меня в шапке профиля есть контакт… Это не предложение, когда записывают ролик и выкладывают на какой-то канал видео. Это не предложение. Это называется попиариться…», — объяснила свою позицию Бузова.
Источник: YouTube-канал «Стрелец-молодец»