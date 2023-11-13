Американцы испугались русскую сказку «Морозко» - гриб-гном и санки в виде свиньи

Любимая у россиян сказка «Морозко» стала кошмаром для жителей США. В Соединенных Штатах испугались Бабу-Ягу, гриба-гнома и санок в виде свиньи.

«Детям нельзя такое показывать! Этот ужасный голос бабы-Яги, после которого хочется включить весь свет в доме», - пишут пользователи в Сети.

В Америке сказка «Морозко» вышла под названием «Джек Фрост». Зрители критикуют безобидную картину, притом, что у самих выходят такие ужасы, что испугается любой взрослый.

Чего стоят ужастики про привидения и маньяков, про которые уже давно говорят, что надо запрещать к массовому просмотру.

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