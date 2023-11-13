Ольга Орлова показала, как ее восьмимесячная дочка осваивает навык поцелуев

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Как сообщила 45-летняя артистка, ее дочка освоила еще один навык — поцелуи. Она попросила Аню показать, как она это умеет делать. Малышка попыталась продемонстрировать поцелуй на большой игрушке-единороге, схватила ее, но не удержалась и повалилась на бок.

«Научилась целоваться. Анюта, покажи, как ты целуешься. Покажи поцелуй. Ой, батюшки, кто это завалился? Анюта, покажи, как Аня целуется. Хулиганье мое!» — прокомментировала Орлова.

Экс-солистка группы «Блестящие» родила дочь от бизнесмена Валерия, который старше ее на 10 лет. Это второй ребенок Ольги, от первого брака с Александром Кармановым у нее есть 22-летний сын Артем.