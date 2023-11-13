Ирина Безрукова рассказала о своем новом доме в Подмосковье: далеко от МКАД

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По словам Ирины, новый дом находится далеко от МКАД. Ремонт делать не пришлось, так как особняк продавался с отделкой.

«Дом я купила готовый, с внутренней отделкой, ремонт не требуется — все уже сделано на производстве», — сказала Безрукова в интервью.

Жить в нем постоянно не представляется возможным. Все-таки работа у артистки в Москве. Поэтому новый дом она использует в качестве дачи.

Новоселья не было. Тоже по причине большой занятости. Ирина говорит, что друзья приезжают по очереди, когда могут. Такой формат очень удобен, так как собрать всех вместе практически невозможно.

Источник: gazeta.ru