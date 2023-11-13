Умер Чандра Мохан — легенда индийского кино, снявшийся в 900 фильмах

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Незадолго до смерти он был госпитализирован в частную больницу на юге Индии. Артист умер утром 11 ноября.

Известно, что у Мохана были проблемы с сердцем. В 2006 году он перенес коронарное шунтирование.

Из-за болезни актер планировал завершить карьеру, но так и не смог уйти из кинематографа. В ближайшее время на экраны должен выйти последний фильм с его участием — «Кислород», пишет издание Vcinema.

Звезда Болливуда снялся в общей сложности в 932 кинопроектах. Он считался лучшим комиком и характерным актером в Индии. Был отмечен множеством национальных премий, в том числе Filmfare Award South и Nandi Awards.