«Ее ничего не спасет»: стали известны новогодние планы Аллы Пугачевой в России

Концертный и театральный директор, композитор Александр Бениш считает, что Примадонна вряд ли вернет свои позиции после скандальных высказываний о своих соотечественниках.

«Мне кажется, ее уже мало что спасет на общем фоне. Но ее приглашают свои, постоянные заказчики, это уже, считай, хорошие друзья из числа бизнес- и политической элиты. И суммы там самые неожиданные», — заявил он.

При этом Бениш добавил, что о больших концертах уже не может идти и речи, уж очень длинный шлейф теперь тянется за Пугачевой.

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