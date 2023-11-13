Фото с пророческой подписью: бывшая девушка Мэттью Перри считает, что у него произошел рецидив

Мэттью Перри. Фото: Global Look Press

Согласно вердикту медиков, актер скончался от остановки сердца.

Бывшая возлюбленная звезды легендарного сериала «Друзья» Мэттью Перри заявила, что причиной его смерти могло стать употребление запрещенных веществ.

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В конце октября 54-летний актер был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе. В его крови не обнаружили следов наркотиков или лекарств. По версии медиков, он умер от остановки сердца.

Однако Кейти Эдвардс, с которой Перри встречался в 2006 году, когда регулярно употреблял запрещенные вещества, обратила внимание на его последнее фото в социальной сети с пророческой подписью: «Так значит, когда теплая вода бурлит вокруг тебя, тебе хорошо? Я Мэттмен».

Как пояснила Кейти, актер так говорил о себе, когда принимал что-то запрещенное, кроме того, в это время он предпочитал находиться возле воды.

«Однажды его сосед по Голливудским холмам нашел Мэттью в своем бассейне. Он был без одежды и под кайфом… Я не верю, что Мэтью Перри утонул в джакузи. Я боюсь, что у него случился рецидив», — цитирует девушку издание The Sun.

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