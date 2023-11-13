Пугачева нашла способ заработка в России на закупленных у авторов хитах

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Таких записей хватит на три альбома Примадонны.

Алла Пугачева может выпустить целый альбом с новыми песнями, поскольку у нее запасено достаточно профессиональных записей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Шесть лет назад, готовясь к концерту в честь своего 70-летия, Примадонна активно покупала песни у талантливых авторов.

Это в числе прочего композиции Натальи Касимцевой, Олега Жолтикова, Олега Шаумарова и других песенников. Все они подписали договоры об отчуждении авторских прав на музыку и тексты.

Как сообщил KP.RU осведомленный источник, у саундпродюсера Анатолия Лопатина готовых и не вполне готовых записей хватит на три альбома Пугачевой.

При этом артистка намерена выпускать песни по одной, так что запасов хитов, которые смогут обеспечить ей стабильный заработок, должно хватить надолго.

Читайте также