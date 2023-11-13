Пугачева нашла способ заработка в России на закупленных у авторов хитах

Алла Пугачева может выпустить целый альбом с новыми песнями, поскольку у нее запасено достаточно профессиональных записей.

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Шесть лет назад, готовясь к концерту в честь своего 70-летия, Примадонна активно покупала песни у талантливых авторов.

Это в числе прочего композиции Натальи Касимцевой, Олега Жолтикова, Олега Шаумарова и других песенников. Все они подписали договоры об отчуждении авторских прав на музыку и тексты.

Как сообщил KP.RU осведомленный источник, у саундпродюсера Анатолия Лопатина готовых и не вполне готовых записей хватит на три альбома Пугачевой.

При этом артистка намерена выпускать песни по одной, так что запасов хитов, которые смогут обеспечить ей стабильный заработок, должно хватить надолго.