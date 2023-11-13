Лариса Гузеева в шоу «Перепой звезду» призналась, что певец Хабиб украл ее сердце

В новом выпуске шоу «Перепой звезду» Лариса Гузеева призналась, что ее сердце украдено молодым исполнителем. Она отдала свой голос Хабибу, который выступал в паре с визажистом Еленой Фрейман, их дуэт исполнял хит Despacito. И исполнение Гузеевой очень понравилось.

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Правда, Гузеева колебалась, выбирая, кому же отдать свой голос – профессиональному артисту или вокалисту-любителю. И объяснила, что в любом случае на нее набросятся хейтеры. Поэтому решение было принято, что называется, по сердцу, а не из-за опасений не оправдать чьи-то ожидания.

«Если я не выберу Лену, то скажут, что я завидую, конечно: «Вышла такая молодая, красивая, да еще и поет». И опять полетят в меня тарелки. Если я выберу Хабиба, то скажут: «Ну естественно, молодой мальчик такой вышел, глазки построил». Но мне кажется, лучше пусть говорят второе. Хабиб, вы украли мое сердце», - призналась Гузеева.

Отметим, что похитителю сердца Гузеевой 33 года, он исполнитель поп-музыки, и его концерты собирают сегодня аншлаги. У поклонников на слуху его «Ягода-малинка» и «Грустинка». К слову, до того, как стать звездой сцены, Хабиб служил в правоохранительных органах криминалистом. И в 2017 году уволился оттуда в звании капитана.