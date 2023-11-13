Зепюр Брутян закружила малыша Микаэля в танце: нежно обнимает и вальсирует

Актриса Зепюр Брутян впервые стала мамой в этом году. Ее сыну от Павла Прилучного Микаэлю уже 6 месяцев, и она не торопится выходить на работу, а наслаждается счастьем материнства.

Свои мамские будни Брутян активно демонстрирует в соцсетях. Правда, личика малыша она не показывает, хоть его уже покрестили этой осенью. До какого момента публика будет в неведении, неизвестно – звезды часто прикрывают смайликами лица своих крох.

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Вот и на новом трогательном видео, которым поделилась Зепюр, она показала сынишку только затылком к камере. Кадр умилительный – они перед сном потанцевали. Вальсируя, мама нежно придерживала ребенка, и от видео подписчики пришли в настоящий восторг.