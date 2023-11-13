Сваха Роза Сябитова дала совет Тимуру Батрутдинову, как обрести личное счастье

Личная жизнь Тимура Батрутдинова, а точнее ее отсутствие, как оказалось, беспокоят шоумена Павла Волю и сваху Розу Сябитову. Они обсудили ее в новом выпуске «Шоу Воли» на ТНТ. Ведущая шоу «Давай поженимся!», устроившая счастье многих пар на как на передаче, так и за ее пределами, дала совет Батрутдинову, как наладить свое счастье и обрести половинку.

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По мнению Сябитовой, с Батрутдиновым злую шутку сыграла дружба с Гариком Харламовым. Юмористы не только коллеги, но и друзья – за пределами съемочной площадки они проводят много времени вместе. И сваха убеждена, что это пора прекратить.

«Я бы категорически запретила ему дружить с Харламовым. Сам Харламов женился и развелся, и сейчас достаточно активная жизнь у него. А у Тимурчика что? Ему надо прекратить дружить с ним вне работы и все наладится», - уверена Сябитова.

Напомним, Батрутдинову 45 лет, он не был женат ни разу. Однако пытался найти свое счастье на шоу «Холостяк» и даже выбрал победительницу, но их отношения не получили развития за пределами проекта.