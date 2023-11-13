На шоу «Аватар 2» жюри угадало, кто оказался Золушкой

На телеканале НТВ состоялся второй выпуск шоу с виртуальной реальностью «Аватар 2», на котором жюри смогло угадать, кто же скрывается в образе Золушки. Сказочные участники снова были разбиты на три четверки, и в каждой из групп судьи Ирина Понаровская, Сергей Лазарев, Ида Галич, Тимур Батрутдинов и Марк Тишман выбрали претендента на разоблачение.

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Помимо Золушки, жюри попыталось угадать, кто является Змеем Горынычем и Аленушкой. Однако, угадать смогло только Золушку.

Золушка исполнила песню «Город влюбленных людей» Анны Герман. И жюри предположило, что это может быть Надежда Ангарская, Таисия Повалий, Марина Кравец. В итоге, выбрав версию, угадало: это была Надежда Ангарская. Разоблаченная участница покинула шоу.