На шоу «Аватар 2» жюри угадало, кто оказался Золушкой

Садко. Кадр из шоу "Аватар 2"

После второго выпуска на одного участника стало меньше.

На телеканале НТВ состоялся второй выпуск шоу с виртуальной реальностью «Аватар 2», на котором жюри смогло угадать, кто же скрывается в образе Золушки. Сказочные участники снова были разбиты на три четверки, и в каждой из групп судьи Ирина Понаровская, Сергей Лазарев, Ида Галич, Тимур Батрутдинов и Марк Тишман выбрали претендента на разоблачение.

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Помимо Золушки, жюри попыталось угадать, кто является Змеем Горынычем и Аленушкой. Однако, угадать смогло только Золушку.

Золушка исполнила песню «Город влюбленных людей» Анны Герман. И жюри предположило, что это может быть Надежда Ангарская, Таисия Повалий, Марина Кравец. В итоге, выбрав версию, угадало: это была Надежда Ангарская. Разоблаченная участница покинула шоу.

Надежда Ангарская. Фото: Global Look Press

Два других претендента на вылет остались нераскрытыми. Среди основной про Змея Горыныча бытовала версия, что это Виталий Гогунский, но жюри промахнулось. Как и с предположением, что Аленушка – это Мия Бойка. Персонажи продолжили участие в проекте.

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