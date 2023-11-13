Режиссеру Александру Митте потребовалась срочная помощь врачей

У 90-летнего режиссера Александра Митты ухудшилось состояние здоровья. Народному артисту снова потребовалась срочная помощь врачей - «скорую» родные Митты вызвали второй раз за день из-за повышения температуры, он получает амбулаторное лечение.

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РИА Новости помощник кинодеятеля Геннадий Иванов сообщил, что народный артист не госпитализирован.

«Скорую вызывали, но дома пока», - уточнил Иванов.

Создатель «Экипажа» и сериала «Граница. Таежный роман» в этом году уже обращался за помощью врачей. В июле режиссер попал в реанимацию, хотя сын Митты назвал это плановым обследованием.