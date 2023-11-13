Отар Кушанашвили госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем

53-летний журналист и телеведущий Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу, сообщает канал Рен ТВ. Обозреватель отдыхал в одном из заведений столицы, пожаловался на боли в груди, вызвали скорую. Прибывшие медики начали оказывать ему помощь на месте. А затем увезли в клинику.

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Кушанашвили, напомним, прославился в 90-е, когда вместе с Лерой Кудрявцевой стал вести программу «Акулы пера». Также был ведущим многих культовых программ, среди которых «Партийная зона», «Диск-канал». В настоящее время активно ведет на YouTube авторского шоу «Каково?!».