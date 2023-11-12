Потеряла голос и восстанавливалась месяц: Бузова вспомнила, как Губерниев и Собчак заставили ее страдать

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, как сейчас относится к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который несколько лет назад подогрел слухи о ее алкогольной зависимости, спросив, перестала ли Ольга «пить коньяк по утрам».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Бузова призналась, что Губерниев действительно ее сильно обидел, но сейчас она не держит на него зла и прекрасно к нему относится.

Хотя тогда, как вспоминает певица, у нее был жуткий стресс, и она экстренно улетела к подруге в Милан, так как ей психологически трудно было находиться в России.

«Потому что человек добивал. Я знаю, что такое психологическое давление и воздействие, это некрасивый метод. Этим методом пользуется Ксения Собчак. После того как я к ней пришла, я еще месяц восстанавливалась. Я голос потеряла, потому что у меня был сильный стресс», — сообщила артистка в интервью Надежде Стрелец на YouTube.