Директор Малого театра сообщила, что в состоянии Соломина наметилось улучшение

Состояние здоровья художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина стабилизировалось, медики даже отмечают позитивные изменения.

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Как рассказала директор театра Тамара Михайлова, она в воскресенье, 12 ноября, навещала Соломина и по сравнению с предыдущими днями его состояние заметно улучшилось.

Народного артиста СССР могут перевести из реанимации в обычную палату, где он продолжит лечение, заявила Михайлова в беседе с РИА Новости.

Юрия Соломина госпитализировали 6 ноября, у него диагностировали инсульт. Некоторые СМИ сообщали, что из-за кровоизлияния в мозг у 88-летнего худрука Малого театра начала развиваться деменция.