Бузова призналась, зачем просила у Тарасова деньги в браке: «Давай мне каждый месяц по миллиону, по два»

Певица Ольга Бузова рассказала, что во время брака с футболистом Дмитрием Тарасовым большинство ее расходов оплачивал муж, так как он очень хорошо зарабатывал.

«Мы жили на широкую ногу. Он дофига денег получал, я таких сумм никогда не видела. Я только стала ведущей, у меня была очень маленькая зарплата. Я копила деньги, чтобы купить маме квартиру», — вспоминает артистка.

По ее словам, она просила у супруга отдавать ей по несколько миллионов рублей в месяц, чтобы откладывать их на какие-то цели, но Тарасов не любил копить и сразу тратил деньги.

«Я ему говорила: "Дим, давай мне каждый месяц по миллиону, по два, по три. Я накоплю тебе, нам"…. Он все тратил. Хотя я думала, как женщина, о будущем, потому что прекрасно понимала: спорт — недолгая история», — заявила Ольга.

Она также призналась, что сильно любила спортсмена и не планировала с ним разводиться.

«Я же не знала, что в нашем доме уже есть другая женщина (модель Анастасия Костенко, на которой Тарасов позднее женился. — Ред.). Потом начали сопоставляться факты, и все срослось. Почему я убивалась по нему? Он был моим господином, моей Вселенной», — сообщила звезда в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.