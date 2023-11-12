Ольга Бузова честно рассказала о своей реакции на хейтеров: «Я не девочка для битья, успокойтесь»

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что старается не реагировать на многочисленную, но неоправданную критику в свой адрес.

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По ее словам, в большинстве случаев она просто игнорирует хейт за редкими исключениями, когда высказывания прямо задевают ее честь и достоинство.

В какие-то моменты, как призналась Ольга, она даже может поплакать от обиды из-за агрессивных и злых слов, но потом все забывает.

Также артистка выразила недоумение, почему людям так интересно обсуждать ее жизнь, хотя она их вообще не касается.

«В какой-то момент мне прям стало так за себя обидно. Мне хотелось сказать: "Алло, ребят, я не девочка для битья, успокойтесь, уже хорош! Вам не стыдно?" Поверьте, мне есть столько чего сказать и про всех рассказывать, мне просто неинтересно», — отметила Бузова в интервью Надежде Стрелец на YouTube.