Покоится рядом с женой: прах Гришечкина захоронили почти через два месяца после смерти

Прах актера Вячеслава Гришечкина, умершего 15 сентября на 62 году жизни, захоронили на Новодевичьем кладбище. Он обрел покой рядом со второй супругой Анной, умершей шесть лет назад.

Актера кремировали, но для переноса праха в существующий колумбарий требовалось специальное разрешение. Получением необходимых документов занималась дочь артиста, Ольга.

Она не стала никого приглашать на церемонию, но на кладбище уже побывал бывший директор Гришечкина Максим Миллер. Он заявил, что звезда сериала «Солдаты» наконец-то обрел покой.

«Последнее желание Вячеслава выполнено, и его душа успокоилась. Правда, для меня немного странным был выбор фотографии, которая сейчас стоит рядом с прахом. Но, видимо, снимок временный», — приводит слова Миллера KP.RU.