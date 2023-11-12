Молодая жена перенесшего инфаркт Игоря Николаева сняла обручальное кольцо

Жена певца и композитора Игоря Николаева вышла в свет без обручального кольца, чем спровоцировала слухи о возможном разладе в семье.

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Юлия Проскурякова накануне посетила премьеру комедии «Моя ужасная сестра-2», появившись там без супруга.

На светское мероприятие 41-летняя Проскурякова пришла в белом джемпере, юбке и сапогах такого же цвета, на ее пальцах сверкали два перстня с драгоценными камнями, но обручального кольца не было.

Фанаты 63-летнего Николаева, который недавно перенес инфаркт и серьезную операцию на сердце, заподозрили неладное.

По их мнению, это может быть тревожным «звоночком», указывающим на то, что у супругов, имеющих большую разницу в возрасте, появились проблемы во взаимоотношениях, пишет KP.RU.