Внезапная смерть единственного сына могла спровоцировать рак у Бориса Клюева

Звезда сериала «Воронины», актер Борис Клюев умер три года назад от рака легких. На Первом канале в передаче «Эксклюзив» показали интервью знаменитого артиста незадолго до его смерти, в котором он откровенно рассказал, как борется с болезнью.

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Клюев заявил, что терапевт поставила ему ошибочный диагноз «невралгия» и назначила лекарства, но дискомфорт в легких и кашель не проходили.

Когда он обратился в Боткинскую больницу, у него откачали из легких скопившуюся жидкость и сообщили о страшной болезни.

Клюеву назначили лучевую и химиотерапию, и болезнь как будто отступила, но потом смертельный недуг вернулся.

«Прекрасно понимаю, что мне много лет. Конец известен. Но я прожил очень хорошую жизнь, у меня было столько всего — любовь, предательство, я шел вперед, а что-то пролетало мимо меня. Так что могу уходить спокойно», — признавался народный артист России.

Его друзья и знакомые рассказали, что подкосить здоровье Бориса Клюева могла внезапная смерть его единственного сына от первого брака. Он скоропостижно скончался в 23 года от сердечной недостаточности.