«Она попрощалась»: поклонники заподозрили у Аллы Пугачевой тяжелую болезнь

Неожиданное заявление Аллы Пугачевой, в котором она раскритиковала своих завистников и хейтеров, до сих пор бурно обсуждается россиянами в соцсетях.

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Однако некоторые фанаты Примадонны, которая после короткого приезда на родину вновь покинула страну, обратили внимание на ее слова о болезнях и пришли к выводу, что таким образом певица прощается со своими поклонниками.

Звезда объяснила, почему больше не поет, а также сообщила, что ей ничего другого не остается, как отдать судьбу в руки Вселенной.

«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная... Полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», —подчеркнула Пугачева в своем блоге.

Часть поклонников считает, что весь пост артистки был написан только ради этого признания о болезнях. «Впервые так откровенно про болезни говорит», «Какой ужас. Все же поняли, что она попрощалась?», — отмечают россияне.