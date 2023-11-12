Кай Метов вынудил Лолиту сделать неожиданное признание о беременности

Кай Метов, выступивший в очередном выпуске четвертого сезона шоу «Суперстар!» на НТВ, исполнил легендарную песню «Улетаю» группы «А-Студио» и вызвал бурный отклик у членов жюри.

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Наиболее эмоционально отреагировала ведущая музыкального шоу Лолита Милявская, выдав неожиданное признание.

«Я от твоего низа беременею. Мурашки по коже», — заявила артистка и поблагодарила певца за то, что он после долгого перерыва преодолел страх выхода на сцену.

Свое выступление в проекте 59-летний Кай Метов, популярность которого пришлась на 90-е годы, посвятил молодой возлюбленной. Его роман с 31-летней Анастасией длится уже шесть лет.