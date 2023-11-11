Ани Лорак сняла на камеру домашнюю тренировку вместе со своим возлюбленным Исааком Виджраком

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она выпустила большое количество хитов. В 45 лет певица не перестает следить за своей внешностью. А в 2022 году она наладила свою личную жизнь. Теперь артистка строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджраком.
Они познакомились, когда она путешествовала по Европе. Он родился в Испании, занимался актерской карьерой, а также был моделью и каскадером. Артистка уже привозила его в Россию и познакомила с дочкой Софией, рожденной в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Поклонники стали замечать, что Каролина (настоящее имя звезды, – Прим. ред.) постройнела и похорошела. На концертах она щеголяет в роскошных платьях, которые подчеркивают ее достоинства. Порой бойфренд ездит с ней во время гастролей. 11 ноября артистка показала, как проходят ее домашние тренировки.
Она предстала в топике и лосинах. Лорак прыгала на скакалке, делала бег на месте, а еще в комплексе упражнений были выпады, приседания и берпи. Исаака следил за тренировкой, все контролировал и некоторые упражнения делал вместе с певицей. В конце тренировки она без сил упала на кресло и скатилась на пол.
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«Свою субботу я начала с подготовки к Олимпийским играм», – с иронией заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали пару комплиментами. «Красота требует жертв. Только так можно добиться красивой фигуры», «Мотивация зашкаливает!», «Какая огненная», «Вот это пара», — стали писать подписчики.
Ани Лорак и Исаак Виджрак. Фото: соцсети