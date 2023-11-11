Ани Лорак сняла на камеру домашнюю тренировку вместе со своим возлюбленным Исааком Виджраком

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она выпустила большое количество хитов. В 45 лет певица не перестает следить за своей внешностью. А в 2022 году она наладила свою личную жизнь. Теперь артистка строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджраком.

Они познакомились, когда она путешествовала по Европе. Он родился в Испании, занимался актерской карьерой, а также был моделью и каскадером. Артистка уже привозила его в Россию и познакомила с дочкой Софией, рожденной в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.