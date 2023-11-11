Равшана Куркова сделала новую стрижку трехлетнему сыну: «Сразу взрослый»

Равшана Куркова уже больше 20 лет снимается в кино. Она полюбилась многим зрителям благодаря сериалу «А у нас во дворе». Актриса обладает стройной фигурой и в свои 43 года демонстрирует лицо без морщин. Она всегда скрывала личную жизнь.
Однако в 2020 году у нее родился сын Гаспар. Отцом мальчика стал бизнесмен Сергей Амарян, но потом они расстались. А в 2023 году артистка родила второго ребенка — дочку Самиру. Пока она редко показывает кроху. Также остается тайной, кто папа ее наследницы.
На этот раз Равшана решила поделиться новыми фото с сыном. У мальчика пышные кудряшки. Но актриса захотела сделать ему новую стрижку. Он предстал с короткими волосами, которые все равно вьются. Мальчик сидел в такси. Он был облачен в джинсы и темно-серый пуховик с мехом на капюшоне.
«Новая стрижка и сразу взрослый», – написала звезда.
Как оказалось, Куркова привела его в океанариум в Москве. Она засняла наследника, который любовался рыбками.
Гаспар Амарян. Фото: соцсети
Также Гаспар увидел настоящее представление, так как в океанариуме плавала девушка в костюме русалочки. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что для трех лет сын Курковой действительно выглядет старше. Его стрижка всем понравилась.
Напомним, что Равшана была в браке с фотографом Семеном Курковым. Также четыре года она прожила в браке с коллегой Артемом Ткаченко. Но и этот союз завершился разводом.