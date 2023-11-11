Равшана Куркова сделала новую стрижку трехлетнему сыну: «Сразу взрослый»

Равшана Куркова уже больше 20 лет снимается в кино. Она полюбилась многим зрителям благодаря сериалу «А у нас во дворе». Актриса обладает стройной фигурой и в свои 43 года демонстрирует лицо без морщин. Она всегда скрывала личную жизнь.

Однако в 2020 году у нее родился сын Гаспар. Отцом мальчика стал бизнесмен Сергей Амарян, но потом они расстались. А в 2023 году артистка родила второго ребенка — дочку Самиру. Пока она редко показывает кроху. Также остается тайной, кто папа ее наследницы.