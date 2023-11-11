Федункив и Кравец предстали в образе жены Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: идут съемки ремейка

Актриса красовалась в парике с пшеничными волосами, неброским макияжем и оранжевом платье. С ней в таком же образе позировала Марина Федункив. Они выглядели словно близняшки. Но они просто перевоплотились в известного персонажа из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — жену Шурика Зину. У них получилось так удачно скопировать героиню легендарной картины, что поклонники выразили свой восторг.

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