Федункив и Кравец предстали в образе жены Шурика из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: идут съемки ремейка

В прошлом году телеканал ТНТ снял для новогодней ночи ремейк разных советских фильмов. Зрителям так понравилось наблюдать за ремейком и разглядывать селебрити в образах героев из известных кинолент, что было решено в этом году снять реймейк фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Известно, что в нем снимется Ольга Бузова и другие артисты. А 11 ноября Марина Кравец показала кадр со съемок, раскрыв свою роль.
Актриса красовалась в парике с пшеничными волосами, неброским макияжем и оранжевом платье. С ней в таком же образе позировала Марина Федункив. Они выглядели словно близняшки. Но они просто перевоплотились в известного персонажа из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — жену Шурика Зину. У них получилось так удачно скопировать героиню легендарной картины, что поклонники выразили свой восторг.
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Марина Федункив и Марина Кравец. Фото: соцсети звезды
«С Маришкой! Работницы торговли, лучшие сотрудники месяца! Какой-то крупный гастроном, магазин «Елисеевский», магазин «Березка» - не меньше», – шутливо подписала фото Кравец.
Подписчики звезды осыпали их комплиментами. Напомним, что ремейк картины на современный лад — «Иван Васильевич меняет все» выйдет на Новый год. В нем главные роли исполнят звезды отечественного шоу-бизнеса. Сюжет ленты расскажет о том, как Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Грозного в свое время. Однако машина времени работает через VPN. Она будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные времена.