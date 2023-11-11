«В директ мне потом писал»: Евгения Медведева призналась, что за ней ухаживал комик Филипп Воронин

Евгения Медведева много лет занимается фигурным катанием. Она стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года. Спортсменка отличается особым обаянием. Она эрудированна, увлекается японской культурой, а также хорошо знает истории России. В 23 года фигуристка объявила о завершении карьеры.
Она признается, что у нее появилось много свободного времени, которую она посвящает путешествиям и разным увлечениям. На этот раз спортсменка стала гостьей в шоу «Кстати». Там она заговорила о личной жизни. Оказалось, что за ней ухаживал известный комик.
В беседе с Гариком Харламовым и Денисом Дороховым она заговорила про Филиппа Воронина. По ее словам, юморист регулярно писал ей в соцсетях. Она заметила, что он ей оказывает знаки внимания.
«Кто мне больше всех запомнился? Филипп Воронин. Больше всех кружочков записал и что-то от меня хотел постоянно! Он ко мне подкатывал? Ну, видимо. Что-то про завтраки мне там говорил… Кстати, в директ мне потом писал. Я этого не говорила. Подставила я пацана», — поделилась Медведева.
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Филипп Воронин. Фото: соцсети звезды
Напомним, что сердце фигуристки не свободно. В 2023 году стало известно об отношениях Евгении с российским фигуристом Дмитрием Чигиревым.Сначала их стали замечать вместе на мероприятиях, а потом спортсменка начала публиковать фото и видео с отдыха, на которых была с бойфрендом. Избранник олимпийской чемпионки на год ее младше.