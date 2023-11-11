«В директ мне потом писал»: Евгения Медведева призналась, что за ней ухаживал комик Филипп Воронин

Евгения Медведева много лет занимается фигурным катанием. Она стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года. Спортсменка отличается особым обаянием. Она эрудированна, увлекается японской культурой, а также хорошо знает истории России. В 23 года фигуристка объявила о завершении карьеры.

Она признается, что у нее появилось много свободного времени, которую она посвящает путешествиям и разным увлечениям. На этот раз спортсменка стала гостьей в шоу «Кстати». Там она заговорила о личной жизни. Оказалось, что за ней ухаживал известный комик.