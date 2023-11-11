«Спасибо, хоть что-то осталось»: 74-летняя Пугачева пояснила, что на ее голове мало волос из-за выступления в Чернобыле

Алла Пугачева много лет блистала на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Певица уже вышла на пенсию и предпочитает уделять время семье, так как карьеру уже построила. Но после отъезда в Израиль на нее стало сыпаться много критике. А каждое ее появление на публике или новое фото подвергается бурному обсуждению. Часто пользователи Сети обращают внимание на то, как выглядит артистка. В 74 года она стройная и часто носит шиньоны. И звезду попрекают за ее внешность, за то, что она молодится.
11 ноября Алла Борисовна решила дать ответ всем хейтерам, которые стали критиковать ее после того, как недавно певица провела в России несколько дней. Артистка снова уехала и теперь находится с детьми и мужем Максимом Галкиным* на Кипре. Она напомнила, что выполнила свою миссию. Певица пояснила, что ей кажутся забавными те, кто не перестают ее обсуждать в негативном ключе.
Пугачева заговорила и про свою внешность. Она напомнила, что у нее был концерт в Припяти после аварии на чернобыльской атомной электростанции. Артистка дала понять, что на ее здоровье так поездка все же отразилась.
«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала всё, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат», – заявила звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды
Певице очень близка трагедия в Чернобыле. Буквально через четыре месяца после той самой аварии Пугачева пела для 9 тысяч ликвидаторов в поселке под Припятью.
Напомним, что Алла Борисовна даже снялась в музыкальном клипе и выпустила песню «Мы в этой жизни только гости», на которую ее вдохновил фильм «Чернобыль» 2021 года. Ей понравилась картина, в которой снялся Данила Козловский.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.