«Спасибо, хоть что-то осталось»: 74-летняя Пугачева пояснила, что на ее голове мало волос из-за выступления в Чернобыле

11 ноября Алла Борисовна решила дать ответ всем хейтерам, которые стали критиковать ее после того, как недавно певица провела в России несколько дней. Артистка снова уехала и теперь находится с детьми и мужем Максимом Галкиным* на Кипре. Она напомнила, что выполнила свою миссию. Певица пояснила, что ей кажутся забавными те, кто не перестают ее обсуждать в негативном ключе.

Пугачева заговорила и про свою внешность. Она напомнила, что у нее был концерт в Припяти после аварии на чернобыльской атомной электростанции. Артистка дала понять, что на ее здоровье так поездка все же отразилась.

«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала всё, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат», – заявила звезда.

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