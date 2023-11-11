«Стыдно причинять боль другому человеку»: Асмус призналась, что тяжело пережила кибербуллинг

Кристина Асмус уже больше 10 лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон, когда снялась в сериале «Интерны». А потом актриса активно строила карьеру и стала соглашаться на более сложные роли. На днях она вспомнила, как на нее обрушились с критикой после выхода фильма «Текст», где ей довелось сыграть в откровенной постельной сцене.

Артистка отметила, что ей было очень тяжело, так как люди забыли, что это только кино и задача актера, чтобы все был реалистично. Однако ее суровой критиковали. А вскоре после премьеры фильма она развелась с Гариком Харламовым.