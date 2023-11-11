«Стыдно причинять боль другому человеку»: Асмус призналась, что тяжело пережила кибербуллинг

Кристина Асмус уже больше 10 лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон, когда снялась в сериале «Интерны». А потом актриса активно строила карьеру и стала соглашаться на более сложные роли. На днях она вспомнила, как на нее обрушились с критикой после выхода фильма «Текст», где ей довелось сыграть в откровенной постельной сцене.
Артистка отметила, что ей было очень тяжело, так как люди забыли, что это только кино и задача актера, чтобы все был реалистично. Однако ее суровой критиковали. А вскоре после премьеры фильма она развелась с Гариком Харламовым.
И 11 ноября в День борьбы с кибербуллингом Асмус отметила, что тот период для нее был ужасающий.
«Я боялась за свою жизнь, я не спала, сутками рыдала, ходила оглядываясь, а из-за боли в спине я на могла найти хоть какую-то позу, чтобы мне было не больно сидеть. Да, эта ситуация сделала меня еще сильнее. Да, я сейчас эмоционально практически неуязвимый человек. Но тогда я была сильно вовлечена в насилие и тратила очень много энергии на то, чтобы доказать, что со мной все в порядке.
Но как хорошо, что сейчас время рупора. И то, что болезненно гноилось в тебе годами, ты можешь из себя извлечь и спасти кому-то жизнь. Вы себе не представляете масштаб кибербуллинга! Который только набирает обороты», – высказалась она.
Кристина недоумевает, почему ее упрекают за то, что она вспомнила, как ее травили. Актриса уверена, что об этом надо говорить, чтобы помочь другим людям справится с такой же проблемой.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
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«Кибербуллинг — это болезнь сегодняшнего дня и одна из форм насилия. И в наших силах его остановить!» – заявила она.
«Быть слабой и ранимой — не стыдно!!! Стыдно причинять боль другому человеку», – сказала артистка.
Многие поклонники признались, что даже не подозревали, что Асмус так переживала. Ее поддержали и поблагодарили, что она говорит на такую тему открыто. Напомним, что у Кристины есть дочка Анастасия. Девочка учится в школе. Актриса часто ее хвалит за доброту и искреннюю дружбу.