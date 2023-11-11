Валерий Меладзе готов спеть за 9 млн рублей: раньше просил вдвое меньше

Валерий Меладзе решил не отставать от своей супруги Альбины Джанабаевой, которая на днях подняла цену на свои выступления в три раза. И тоже увеличил стоимость, но не так сильно, всего — вдвое.

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Бывшая солистка «ВИА Гры» просит за корпоратив 2,5 млн рублей. А ее муж, который сейчас находится в Европе, готов выступить за 90 тысяч евро. Это около 9 млн рублей.

В стоимость входит само выступление артиста, а также технический райдер. Кроме этого, исполнителю придется оплатить суточные расходы, которые он оценивает в 250 евро.

Источник: Telegram-канал Mash