Алсу показала своего семилетнего сына Рафаэля, выложив с ним видео: чернобровый и большеглазый

А вот 11 ноября Алсу захотелось выложить трогательное видео. На них певица сидит на полу, а к ней подбегает сын и с нежностью обнимает. Мальчик был в белом лонгсливе и неоновых шортах. Артистка заключила его в объятия. На кадрах видно, что он чернобровый, большеглазый и носит короткую стрижку с небольшой челочкой.

«Идеальный день начинается так», – похвасталась звезда.

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