Алсу показала своего семилетнего сына Рафаэля, выложив с ним видео: чернобровый и большеглазый

Алсу уже давно выступает на сцене. У нее есть своя армия поклонников. Однако она уже не ездит на гастроли, так как у нее есть семья. Певица счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У пары подрастают дети: Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Дочки артистки не раз появлялись с ней на публике. 17-летняя Сафина уже заканчивает школу и скоро поступит в вуз. А ее 15-летняя сестра строит карьеру певицы. И лишь младшего наследника звезда до сих пор старается скрывать от всех, лишь иногда публикуя фото, на которых не видно его лица.
А вот 11 ноября Алсу захотелось выложить трогательное видео. На них певица сидит на полу, а к ней подбегает сын и с нежностью обнимает. Мальчик был в белом лонгсливе и неоновых шортах. Артистка заключила его в объятия. На кадрах видно, что он чернобровый, большеглазый и носит короткую стрижку с небольшой челочкой.
«Идеальный день начинается так», – похвасталась звезда.
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Так как Алсу редко показывает мальчика, поклонники стали его разглядывать. Многие отметили, что он похож н старшую сестру. «У мальчиков с мамой особая любовь и привязанность», «Какой большой стал ваш сын. С Сафиной похож», «Такой красивый мальчик», «Как же малыш на вас похож Алсу очень», «Уже такой большой», — стали писать подписчики.
Напомним, что дочки звезды учатся в международной частной школе, расположенной в Крылатском. В этом году Рафаэль должен был пойти в первый класс. Возможно, что родители выбрали для него это же образовательное учреждение. Ранее Алсу рассказывала, что обучение в интернациональной школе проходит на английском языке, поэтому Сафина и Микелла на нем говорят идеально.
Алсу с сыном. Фото: соцсети звезды