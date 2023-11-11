«На детях заживает как на собаке»: Костюшкин рассказал, что сын Мартин хорошо себя чувствует после операции на ноге

Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press

Певец признался, что с его наследником уже все в порядке. Стас Костюшкин готовится отметить Новый год с семьей на курорте.

Стас Костюшкин давно стал известным. Он выступает на сцене много лет. Популярность исполнителя не угасает. Он счастлив в браке с чемпионкой России по акробатике Юлией Клоковой.

Примечательно, что у них двое сыновей Богдан и Мирон. А от прежних отношений с танцовщицей по имени Ольга у артиста есть сын Мартин, которому уже 20 лет. Еще в сентябре старший наследник Костюшкина сломал ногу. Он лежал в Филатовской больнице, где молодого человека прооперировали. А теперь спустя два месяца певец рассказал о самочувствии наследника, когда приехал на фестиваль канала «МУЗ-ТВ» – «МУЗON FEST».

На мероприятии побыл корреспондент Teleprogramma.pro. Костюшкин признался, что его сын уже в полном порядке. 

«Все в порядке уже, на детях заживает как на собаке, это взрослые долго восстанавливаются», – заявил певец. 

Более того, он уже построил планы на грядущие праздники. Артист сделал сюрприз для своей семьи. Они отправятся отдыхать и встретят новогоднюю ночь не дома, а на курорте.

«На Новый год купил всей семье путевки», – похвастался Стас.

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Стас Костюшкин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

На мероприятии Костюшкин исполнил свои хиты. Также на фестивале выступили и другие селебрити: Zivert, Анна Седокова, RASA, «НА-НА», Юля Гаврилина, группа «Блестящие», Жасмин, Олег Газманов. 

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