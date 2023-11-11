«На детях заживает как на собаке»: Костюшкин рассказал, что сын Мартин хорошо себя чувствует после операции на ноге

Стас Костюшкин давно стал известным. Он выступает на сцене много лет. Популярность исполнителя не угасает. Он счастлив в браке с чемпионкой России по акробатике Юлией Клоковой.

Примечательно, что у них двое сыновей Богдан и Мирон. А от прежних отношений с танцовщицей по имени Ольга у артиста есть сын Мартин, которому уже 20 лет. Еще в сентябре старший наследник Костюшкина сломал ногу. Он лежал в Филатовской больнице, где молодого человека прооперировали. А теперь спустя два месяца певец рассказал о самочувствии наследника, когда приехал на фестиваль канала «МУЗ-ТВ» – «МУЗON FEST».