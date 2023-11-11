Бывший возлюбленный Ксении Бородиной похвастался тем, что скоро станет отцом

Ксения Бородина в последнее время не спешит рассказывать о личной жизни. А ее бывшие возлюбленные, напротив, охотно делятся своим счастьем со всем миром.
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Например, в сентябре 2023 года ее первый муж, бизнесмен Юрий Будагов, рассказал в соцсетях, что его супруга вот-вот родит. К слову, с дочерью от Бородиной мужчина не поддерживает связь. Деньгами тоже не помогает.
И теперь, спустя месяц с небольшим, точно такой же новостью поделился экс-возлюбленный Ксении Михаил Терехин. Его возлюбленная Лилия скоро станет мамой.
«В ожидании чуда. Люблю», — отметил Михаил.
Бородина пока никак не прокомментировала записи своих бывших. Возможно, она не заглядывает на их странички. А может быть ей просто нечего сказать по этому поводу.