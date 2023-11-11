«Именно вас я назвала рабами и холопами»: Алла Пугачева в соцсети выразила отношение к своим хейтерам

Алла Пугачева большую часть жизни выступает на сцене. В 74 года она уже находится на пенсии и не дает концертов. Певица больше года живет за пределами России. Она больше года находилась в Израиле с двойняшками Лизой и Гарри, а этой осенью артистка перебралась на Кипр. Лишь на пару дней она приезжала в Москву в начале ноября. Появлялись слухи, что якобы звезда даже записала три новые песни для своих близких. Также в светских кругах не утихают разговоры о том, что она оставила родину. А 11 ноября Примадонна прервала молчание. Она высказалась о хейтерах и тех людях, которые решили обвинять ее во всех грехах и проблемах.
«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников.
Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью.
Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!» – заявила Алла Борисовна.
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Алла Пугачева. Фото: соцсети звезды
Также певица добавила, что свою миссию давно выполнила. Она напомнила, что выступала в Чернобыле, поэтому попросила не считать волосы на ее голове. Также артистка подчеркнула, что у нее есть деньги, так как она их не растратила, когда был ее звездный час. Пугачева отметила, что для нее главное богатство — свобода. Она подчеркнула, что до сих пор находится в сердцах у россиян. Комментарии к посту Алла Борисовна отключила. По всей видимости, она не хочет столкнуться с волной негатива.