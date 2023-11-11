Анна Седокова спела хит «ВИА-Гры» на праздновании дня рождения канала «МУЗ-ТВ» в Москве

Анна Седокова уже давно выступает на сцене. Однако она покинула группу «ВИА Гра» и стала строить сольную карьеру. Певица в этом году не раз ездила в США, где предпочитает проводить время с мужем Янисом Тиммой. Также там она может спокойно видеться с дочкой Моникой, о которой заботится бывший муж артистки бизнесмен Максим Чернявский. Минувшим летом ходили слухи, что у Анны кризис в отношениях с супругом. Он без нее веселился в клубах. Но потом они снова стали вместе появляться на фото и видео.
А на днях звезда вернулась в Москву после съемок в шоу «Последний герой», куда ездила со старшей дочкой Алиной, рожденной от футболиста Валентина Белькевича.
11 ноября в Москве прошел большой праздник. Телеканал «МУЗ-ТВ» в этом году отмечает день рождения. Был организован фестиваль «МУЗON FEST». На вечеринку были приглашены именитые артисты и популярные молодые исполнители. Седокова появилась на сцене в силуэтном комбинезоне ультрамаринового цвета. Она распустила волосы. Певица исполнила три песни. Одна из них была из репертуара группы «ВИА Гра». В ней говорится о проблемах в отношениях — «Не оставляй меня любимый». Зрители тепло приняли артистку и одарили ее овациями.
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Анна Седокова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие зрители были рады видеть исполнительницу и услышать старый хит. Также на праздновании дня рождения музыкального канала выступили: Стас Костюшкин, Юлия Гаврилина, группа «На-На», Родион Газманов и другие известные персоны. В этом году «МУЗ-ТВ» исполнилось 27 лет.