Анна Седокова спела хит «ВИА-Гры» на праздновании дня рождения канала «МУЗ-ТВ» в Москве

Анна Седокова уже давно выступает на сцене. Однако она покинула группу «ВИА Гра» и стала строить сольную карьеру. Певица в этом году не раз ездила в США, где предпочитает проводить время с мужем Янисом Тиммой. Также там она может спокойно видеться с дочкой Моникой, о которой заботится бывший муж артистки бизнесмен Максим Чернявский. Минувшим летом ходили слухи, что у Анны кризис в отношениях с супругом. Он без нее веселился в клубах. Но потом они снова стали вместе появляться на фото и видео.

А на днях звезда вернулась в Москву после съемок в шоу «Последний герой», куда ездила со старшей дочкой Алиной, рожденной от футболиста Валентина Белькевича.