Тимур Родригез после недавнего развода появился на публике с красивой блондинкой

Шоумен Тимур Родригез развелся совсем недавно. С бывшей женой он прожил целых 16 лет. Но, кажется, расставание с Анной не очень расстроило артиста. Новоиспеченного холостяка то и дело замечают в компании разных женщин.
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На премьеру фильма «Императрицы» он пришел с актрисой Еленой Николаевой. А на недавней премьере российского сериала «Слово пацана» Тимура заметили в компании звезды «Универа» Кати Кабак.
Катя Кабак. Фото: соцсети
Красивая блондинка и шоумен мило общались во время мероприятия. А после сделали совместную фотографию и разошлись по своим местам.
В общем, пока не ясно, связывают молодых людей романтические отношения или просто дружба. Родригез теперь свободен, поэтому волен менять спутниц так часто, как ему вздумается.
Источник: maximonline.ru