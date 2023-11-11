Тимур Родригез после недавнего развода появился на публике с красивой блондинкой

Шоумен Тимур Родригез развелся совсем недавно. С бывшей женой он прожил целых 16 лет. Но, кажется, расставание с Анной не очень расстроило артиста. Новоиспеченного холостяка то и дело замечают в компании разных женщин.

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На премьеру фильма «Императрицы» он пришел с актрисой Еленой Николаевой. А на недавней премьере российского сериала «Слово пацана» Тимура заметили в компании звезды «Универа» Кати Кабак.