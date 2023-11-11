Милохину пришлось зарабатывать за границей: выступает на праздниках

Не так давно блогер Даня Милохин обосновался в Дубае. После переезда из России у него оставалось около 400 тысяч рублей. Но вскоре тиктор смог поправить свое финансовое положение. Деньги появились буквально через день.

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Об этом Даня рассказал в беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой, с которой ранее участвовал в российском шоу «Ледниковый период».

Милохин раскрыл все источники доходов. Блогер признался, что до до сих пор получает средства от рекламодателей из России. Кроме того, раз в 3 месяца приходят деньги за треки, которые с Ярославом Андреевым. И он неплохо зарабатывает на мероприятиях в Эмиратах. По словам Дани, за один вечер ему платят около 2 млн рублей.

«Меня покупают на какие-то дни рождения. В последний раз заплатили 100 тысяч дирхам. Это около 2 млн рублей. Я выступал на яхте», — похвастался Милохин.

Конечно, на праздники Даню зовут не каждый день. Поэтому доход блогера все-таки значительно ниже, чем был на родине. Милохин говорит, что в среднем выходит около миллиона рублей в месяц.

Источник: YouTube-шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев»