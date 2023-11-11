Четвертая жена Михаила Ефремова живет очень скромно: нет даже телефона

Михаил Ефремов нашел свое семейное счастье только в пятом браке. До встречи со звукорежиссером Софьей Кругликовой он был женат на актрисе Ксении Качалиной.

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Отношения артистов длились всего четыре года, но бывших супругов связывает общая дочь Анна-Мария. Возможно, именно поэтому Михаил Олегович в последние годы помогал женщине финансово.

А помощь Ксении нужна. Актриса пристрастилась к алкоголю и буквально упала на социальное дно. Она по-прежнему проживает в дорогой столичной квартире, но из-за своего недуга превратила ее в свалку. Повсюду мусор и грязь.

Бывший муж неоднократно нанимал уборщицу, чтобы привести жилье Качалиной в порядок. Но после того, как сам оказался за решеткой, больше не смог присматривать за четвертой женой.

Весной 2023 года Качалину заметили у ее дома. Выглядела она неважно. По словам очевидцев, 52-летняя женщина превратилась в старуху. После этого о Ксении не было никаких вестей. Как выяснилось, она даже не общалась со своей матерью.

Осенью родительница забила тревогу и обратилась к пранкеру Соряну, который любезно согласился ей помочь. Мужчина подкараулил Ксению у ее дома и спросил, почему она не звонит матери. Качалина сказала, что не может этого сделать, потому что у нее нет телефона. К слову, выглядела актриса гораздо лучше, чем весной и даже узнала Соряна.

Источник: по материалам starhit.ru