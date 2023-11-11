Рэпер Птаха вспылил на шоу «Последний герой»: чуть не избил оператора лопатой

Текущий сезон «Последнего героя» выдался особенно напряженным. Участники то и дело психуют. Нервы сдают буквально на ровном месте. Рэпер Птаха уже начал срываться на сотрудниках шоу.

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Во время съемок последнего выпуска музыкант попытался избить оператора. И причина такого поведения до сих пор не ясна.

Все было как обычно. Птаха разводил костер, а Анна Седокова собирала ветки для поддержания огня. В общем, ничто не предвещало нервного срыва.

Неожиданно для всех рэпер перешел на нецензурные слова, а спустя несколько секунд схватился за лопату и погнался за мужчиной с камерой.

К счастью, оператор успел спастись бегством. Однако Птаха был настолько зол, что все-таки выместил свой гнев.

Рэпер ударил садовым инструментом по оборудованию для съемки и даже не посчитал нужным извиниться за свое поведение. Спустив пар, он просто сказал, что был в дурном настроении.

Источник: по материалам starhit.ru