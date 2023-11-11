Тренер Этери Тутберидзе сама могла стать чемпионкой, но все перечеркнула травма

Этери Тутберидзе является одним из самых популярных тренеров. Несмотря на довольно приличный ценник от 50 тысяч рублей в месяц, родители юных фигуристов хотят, чтобы их ребенком занималась именно она.

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И это не просто каприз. Воспитанницы Этери действительно показывают класс. Она занималась с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Юлией Липницкой, Анной Журавлевой, Камиллой Валиевой, Александрой Трусовой и многими другими известными спортсменками.

Да, Тутберидзе — строгий тренер. О ее методах ходят легенды, но они дают отличные результаты. Возможно, это потому, что сама Этери тоже когда-то грезила о медалях и соревнованиях.

Тутберидзе встала на коньки в 4,5 года. Маленькая Этери занималась с тренером Евгенией Зеликовой. Но, к сожалению, мечтам о спортивной карьере не суждено было сбыться. Помешала травма позвоночника. Лечение длилось всего 3 месяца. Но за это время девочка выросла на 22 сантиметра. Поэтому об одиночном катании пришлось забыть.

Юная спортсменка попробовала кататься в паре, но не добилась впечатляющих результатов. После этой неудачи Тутберидзе на некоторое время уехала в США, а по возвращении из Штатов занялась тренерской деятельностью.

Источник: 7days.ru