Как Настасья Самбурская выглядела в студенчестве: серьги-кольца, брови-ниточки, мокрый эффект на волосах

Актриса Настасья Самбурская делится с подписчиками в соцсетях секретами своей красоты и физической формы. Звезда сериала «Универ», по мнению многих фолловеров, обладает сегодня эталонной фигурой. Которую она приобрела благодаря регулярному труду. Причем, тренировки Настасья проводит у себя дома, демонстрируя еще и железную силу воли.

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Но так было не всегда. Актриса не раз рассказывала, что в студенчестве ее фигура была далека от идеала. Она периодически подшучивает над собой и показывает архивные кадры.

На этот раз Настасья по просьбам подписчиков разместила снимок, сделанный в далеком 2006 году. Это буквально первый курс ГИТИСа, куда актриса поступила после того, как ее отчислили из Школы-студии МХАТ.