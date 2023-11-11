Как Настасья Самбурская выглядела в студенчестве: серьги-кольца, брови-ниточки, мокрый эффект на волосах

Актриса Настасья Самбурская делится с подписчиками в соцсетях секретами своей красоты и физической формы. Звезда сериала «Универ», по мнению многих фолловеров, обладает сегодня эталонной фигурой. Которую она приобрела благодаря регулярному труду. Причем, тренировки Настасья проводит у себя дома, демонстрируя еще и железную силу воли.
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Но так было не всегда. Актриса не раз рассказывала, что в студенчестве ее фигура была далека от идеала. Она периодически подшучивает над собой и показывает архивные кадры.
На этот раз Настасья по просьбам подписчиков разместила снимок, сделанный в далеком 2006 году. Это буквально первый курс ГИТИСа, куда актриса поступила после того, как ее отчислили из Школы-студии МХАТ.
Настасья Самбурская в 2006 году. Фото: соцсети
Самбурская действительно сильно преобразилась. У нее заметны щечки, но это, по мнению фанатов, придает ей юношеской игривости, а также модные в те времена большие серьги-кольца, брови-ниточки и укладка в стиле «мокрый эффект».