Лада Дэнс рассказала, как Киркоров помог ей начать сольную карьеру: «Денег дал»

Лада Дэнс всегда тепло отзывается о Филиппе Киркорове. Король российской эстрады тоже относится к артистке с большой симпатией. И это неспроста. Много лет назад, когда Лада пела в составе трио «Женсовет» Филипп уговорил ее начать выступать сольно.

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«Грубо говоря, он меня выкрал из «Женсовета». Денег дал. Меньше в два раза, но неважно. Говорит, зато будешь петь сольные песни», — вспомнила Дэнс дела прошлых лет.

Кроме того, Лада не скрывает, что между ней и Филиппом едва не завязались романтические отношения.

Все произошло в московской студии на съемках передачи «Утренняя почта». Дэнс впервые увидела Филиппа близко и тут же влюбилась.

Красота и обаяние Киркорова сразили наповал молодую певицу. Да и сам король российской эстрады тоже, со слов Лады, был очень заинтересован. Но, увы, судьба сложилась так, что все осталось на уровне взаимной симпатии.

Источник: интервью с Еленой Хангой на YouTube-канале Genotek