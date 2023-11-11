Актриса Мария Машкова получила американское гражданство

Актриса Мария Машкова, единственная дочь народного артиста Владимира Машкова, сообщила о получении американского гражданства. Она уже давно живет в США, с мужем, пианистом Александром Слободяником они в браке 7 лет, воспитывают двух дочерей - 13-летнеюю Стефанию и 11-летнюю Александру. Своих поклонников она держит в курсе новостей в соцсетях и там сообщила, что теперь у нее новый паспорт.

«Присоединилась к мужу и дочерям. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», - написала в соцсети Машкова.

Некоторое время Машкова строила карьеру в российском кино, причем, довольно успешно. Снималась в таких проектах, как «Света с того света», «МакМафия», «ЮЗЗЗ» и многих других.

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Но в 2022 году Мария устроила публичную перепалку с отцом, который призвал ее вернуться на родину, и отреклась от него. Она заявила, что ни при каких обстоятельствах не вернется.