У Оскара Кучеры и Прохора Шаляпина случился конфликт на шоу «Новые Звезды в Африке»

На очередной неделе в шоу «Новые Звезды в Африке» страсти накалились настолько, что едва не привели к драке. Копил эмоции и сдерживался Оскар Кучера, поскольку его едва ли не с первого дня раздражал Прохор Шаляпин, присоединившийся буквально неделю назад. Но чаша терпения переполнилась в один миг, и Кучера набросился на члена своей команды с оскорблениями.

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Еще чуть-чуть, и конфликт бы перерос в драку на глазах у изумленных участников. В лагере звезды сошлись во мнении, что таким свирепым Кучеру они еще не видели.

Поведение Кучеры осудили многие участники. Блогер Карина Нигай считает случившееся неприемлемым. Ее тезка из противоположной команды Карина Кокс также призналась, что шокирована произошедшим.