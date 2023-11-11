Агата Муцениеце пожаловалась на жизнь в загородном доме: «Постоянно что-то ломается»

Актриса и бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце этим летом переехала из городской квартиры в просторный загородный дом. Его себе она купила самостоятельно и поначалу не могла скрыть счастья. Но радость сменилась будничными хлопотами и даже проблемами. Оказалось, что ведение хозяйства в частном доме сильно отличается от житья в многоэтажном.

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Муцениеце призналась, что в доме постоянно что-то ломается. Мужских рук в семье нет, так как она живет в нем одна, с двумя детьми и мамой.

«Дом — это ужас. Там постоянно что-то ломается, меня это так бесит, если честно», — посетовала Муцениеце сайту mk.ru. - «Ремонт закончился, но все равно там постоянно что-то выходит из строя, и надо чинить, чистить, стирать, гладить, убирать, прибивать, красить, перекрашивать. Я вызываю мастеров для этого, конечно».

Напомним, с Павлом Прилучным звезда сериала «Закрытая школа» рассталась в 2020 году. Они жили в коттедже, который после развода актер продал. А бывшей оставил квартиру в городе, из которой Муцениеце недавно выписала его через суд.