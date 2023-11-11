Сергей Лазарев расплакался на шоу «Ну-ка, все вместе!»: «Ком в горле стоит…»

На шоу «Ну-ка все вместе!» на телеканале «Россия 1» совсем скоро определятся финалисты сезона. Накануне прошел первый полуфинал, который запомнился телезрителям тем, что председатель жюри Сергей Лазарев пустил слезу. Вместе с ним взгрустнули многие в зале.

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Довести певца до слез смог конкурсант Айдар Сулейманов. Он исполнил песню на стихи Марины Цветаевой «Реквием», отчего тронул сердца многих слушателей. И Сергей Лазарев не сдержался от нахлынувших эмоций.

«Ком в горле стоит… Полное попадание в самое сердце! Это не только песня, это артист, который довел нас до слез. Это несправедливо, я не понимаю, как можно потерять такой голос, я бы хотел слышать тебя в финале», - высказался, сдерживая слезы, Лазарев.

Айдар набрал всего 79 баллов и не смог обеспечить себе место в финале. Лазарев очень сокрушался по этому поводу.