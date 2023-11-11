Кристина Асмус рассказала про травлю, с которой столкнулась после фильма «Текст» и развода с Гариком Харламовым

Актриса Кристина Асмус заговорила о травле, которую ей пришлось пережить, причем дважды – сначала после выхода на экраны фильма «Текст» в 2019 году, затем после развода с мужем Гариком Харламовым в 2020-м.

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Звезда кино и сериалов призналась в своей публикации в соцсетях, что это было настолько жестоко со стороны тысяч незнакомых людей, что было похоже на настоящий ад. Она всерьез опасалась за свою жизнь.

«Людей настолько понесло, что мне и моим близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны», - написала Асмус.

Тогда волна хейта накрыла и мужа Асмус, но он отшучивался в ответ на жесткие комментарии и оскорбления. Правда, брак звезд вскоре потерпел крах, и здесь актрисе тоже досталось. К слову, люди по сей день считают, что развод случился из-за «Текста». Но Кристина опровергла эту причину.

«Потом началась вторая волна, когда я, наконец, ушла от своего мужа и задышала. Снова начался ад. А недалекие, и стереотипно мыслящие люди еще и связали эти два события. И уничтожение продолжилось с тройной силой и достигло невероятных масштабов», - поведала звезда.

Асмус призвала подписчиков быть аккуратнее в своих суждениях и пожелала никогда не столкнуться в такой бедой.