Продюсер Лавров заявил, что Пугачева никогда не называла свои гонорары: «Промоутеры сами озвучивают суммы»

Последнее появление Аллы Пугачевой в России до сих пор громко обсуждают не только фанаты певицы, но и эксперты. Якобы звезда собирается вернуться на сцену ради заработка, и даже уже известна сумма, за которую она планирует выйти на сцену в новогодние праздники. Речь идет про 500 тысяч евро за один концерт.

Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»

Однако продюсер Сергей Лавров усомнился в этом и считает, что распространяемая информация едва ли похожа на правду. Поскольку указывает на существенную нестыковку в этой новости.

«Пугачева никогда не называла гонорары. Выглядело это так: если ты знаком с ней лично, звонишь ей (если номер незнакомый, трубку не возьмет), или звонишь ее директору Чупраковой или Эле (директору мужа певицы). Они обычно говорят: «Алла Борисовна не работает, но если вы хотите, чтобы она спела, предложите сумму, от которой она не сможет отказаться», и промоутеры сами озвучивают суммы», - объяснил Лавров сайту News.ru.

Лавров предполагает, что Алла Борисовна наверняка бы не отказалась от такого гонорара. В пересчете на рубли он бы составил 50 млн. Правда, условия для выступления Примадонна диктовала бы сама. И площадку тоже бы выбирала по себе. К примеру, считает продюсер, с большей долей вероятности это были бы Дубай, Латвия или Москва.